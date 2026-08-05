МИД РФ: Киев все больше прибегает к терактам на фоне масштабных провалов ВСУ

МИД РФ: киевский режим все больше прибегает к терактам на фоне провалов ВСУ МИД РФ: Киев все больше прибегает к терактам на фоне масштабных провалов ВСУ

Москва5 авг Вести.Киевский режим все чаще прибегает к терактам против мирных российских граждан на фоне масштабного провала ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

В последнее время, все более теряя почву под ногами по всей картине боевых действий, киевские власти тем активнее прибегают к осуществлению варварских терактов против мирного населения и инфраструктуры нашей страны сказал он

По словам дипломата, особой жестокостью отличились такие теракты Киева, как атака на колледж в Старобельске и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

Киевский режим наносит террористические удары при поддержке западных партнеров, прежде всего США. Политолог Дмитрий Саймс считает, что Вашингтон помогает Киеву, чтобы добиться для Украины более выгодных условий в противостоянии с Россией — как на фронте, так и за столом переговоров. Однако на линии боевого соприкосновения успехов нет, и воздушная война все чаще складывается не в пользу Украины. Именно поэтому, полагает эксперт, киевский режим прибегает к террористическим атакам на гражданские объекты в глубине российской территории.