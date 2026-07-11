Подполковник ФСБ: Киев пытается создать инфосреду, в которой он побеждает

Эксперт: теракты Киева – часть стратегии по формированию лжеповестки Подполковник ФСБ: Киев пытается создать инфосреду, в которой он побеждает

Москва11 июл Вести.С помощью организации терактов на территории России Киев пытается отвлечь внимание от ухудшающейся для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте и сформировать информационную повестку, в которой киевский режим побеждает. Об этом рассказал подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев в интервью ИС "Вести".

При нынешней ситуации на фронте главе киевского режима Владимиру Зеленскому становится непросто выпрашивать деньги у западных спонсоров, отметил Беляев. Поэтому Киев действует террористическими методами.

Украина пытается перехватить информационную повестку и сформировать в инфосреде картинку, где она якобы побеждает. Каким образом это достигается? Уже известными нам способами: теракты, диверсии, показ отдельных видео с нанесением ударов по НПЗ и выдачи этих видео за системное уничтожение сказал подполковник ФСБ

По его словам, цель Запада, которую он реализует руками Украины, гораздо глобальнее, чем нанесение сиюминутного ущерба.

Основная идея не в том, чтобы нагадить России в моменте. Основная задача Запада, который использует Украину в качестве тарана, не просто ослабить Россию, а добиться госпереворота, как это было на Украине и во многих других странах бывшего Советского Союза. И на волне установления контроля над высшими политическими и коммерческими слоями нашего общества продолжить нашу страну грабить по образцу 1990-х годов считает Александр Беляев

Накануне ФСБ сорвала крупный теракт Киева по подрыву аэродрома в Ростове-на-Дону. Злоумышленники намеревались использовать для террористической атаки беспилотники. Целью террористов было разрушение инфраструктуры аэродрома, а также гибель личного состава и подрыв авиационного парка.