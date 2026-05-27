Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хвастается террористическим методами, чтобы показать западных спонсорам Киева "активность", заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Киев пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по тыловым районам, отметил Сальдо.

Это не военная стратегия, а публичное хвастовство террористическими методами. Расчет у него простой: показать западным спонсорам "активность" и перебить плохую для Киева повестку на фронте приводит ТАСС слова Сальдо

Между тем Зеленский утвердил планы ударов по российской территории на июнь и подчеркнул, что Киев продолжит наращивать поставки беспилотников (БПЛА) в войска.