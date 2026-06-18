Москва18 июн Вести.Киеву нужно как-то перекрывать поражения ВСУ на фронте и кризис в тылу, поэтому для создания нужной "картинки" лидер киевского режима Владимир Зеленский организует террористические атаки. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Антон Хащенко.

Он добавил, что многочисленные кадры облав, которые организуют территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкомата) на Украине, являются подтверждением кризиса в военной сфере страны.

То, что творит Зеленский в последние дни с точки зрения эскалации, то, что случилось сегодня: инцидент с атакой на московский регион, вчера — удар по автобусу с белорусской командой – это сознательная история, она происходит потому, это следствие… той ситуации, которая на фронте… кадры с ТЦК показывают, как все там (на Украине — прим. ред.) происходит. А что, в стране, которая не побеждает, ну или, по крайней мере, успешно сопротивляется, вот это все можно увидеть? То есть ТЦК там отлавливает все так. Почему? Потому что у них есть какие-то успехи? Нет. Реальность совершенно другая и на фронте, и в стране. Им нужно это перебивать картинкой, им нужно эскалировать это, потому что у Зеленского, который хочет себя лично сохранить, нет другого выхода рассказал Хащенко

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Зеленский выбирает террористическую войну, чтобы умолчать о поражениях на поле боя. Он отметил, что для совершения террористических актов используется оружие, поставляемое из западных стран.