Москва4 авг Вести.США не просто поддерживают Украину, а помогают киевскому режиму осуществлять террористические атаки против России. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, почетный президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

По словам политолога, США поддерживают Киев, чтобы Украина получила лучшие условия в конфликте с Россией - и на поле боя, и в сфере дипломатии. На линии боевого соприкосновения это не получается, воздушная война также все больше оборачивается не в пользу Украины, и поэтому киевский режим наносит террористические удары по гражданским объектам в глубине России.

Когда они теперь на регулярной основе атакуют Wildberries - я даже не знаю, что по этому поводу можно сказать. Это заведомо, откровенно гражданские объекты. Причем объекты, которые, конечно, могут хоть как-то повлиять, я могу представить, на массового потребителя, но точно никак не влияют на соотношение сил. И это все делается, чтобы подорвать поддержку действий руководства в России и создать у населения какое-то ощущение неуверенности в себе отметил Саймс

Это, указал политолог, является типичной тактикой террористов.

Так ведь действуют именно террористы - это типичная террористическая тактика. И Рубио ее поддерживает. Я даже, наверное, неудачно выбрал выражение - что значит они это поддерживают? Они это осуществляют! Руководство американской разведки, [директор] ЦРУ Джон Рэтклифф открыто говорит, что Соединенные Штаты предоставляют Украине информацию по целям, оказывают помощь в наведении и предоставляют аппаратуру, которая позволяет беспилотникам наносить более точные удары подчеркнул Саймс

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил: динамика конфликта на Украине в последние несколько месяцев "немного изменилась" в результате того, что украинцы теперь могут наносить удары большой дальности вглубь России. По словам Рубио, США хотят оценить, не открыла ли каким-либо образом эта "новая динамика" путь к урегулированию конфликта путем переговоров.