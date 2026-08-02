Москва2 авгВести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что удары украинской армии вглубь российской территории придали новый импульс переговорам.
И это может положить конец войне? По его логике, я полагаю, если Иран начнет наносить удары по складам Amazon и нефтеперерабатывающим заводам в Техасе, США прекратят бомбардировки Тегерана?написал он в социальной сети Х
Ранее Рубио в разговоре с Fox News заявлял, что за последние несколько месяцев ситуация в конфликте изменилась из-за дальнобойных атак армии Украины.
Он также отмечал, что Вашингтон в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров по Украине.