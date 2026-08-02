Слова Рубио об ударах ВСУ вглубь России поразили ирландского журналиста Журналист Боуз раскритиковал слова Рубио об ударах ВСУ вглубь РФ

Москва2 авг Вести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что удары украинской армии вглубь российской территории придали новый импульс переговорам.

И это может положить конец войне? По его логике, я полагаю, если Иран начнет наносить удары по складам Amazon и нефтеперерабатывающим заводам в Техасе, США прекратят бомбардировки Тегерана? написал он в социальной сети Х

Ранее Рубио в разговоре с Fox News заявлял, что за последние несколько месяцев ситуация в конфликте изменилась из-за дальнобойных атак армии Украины.

Он также отмечал, что Вашингтон в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров по Украине.