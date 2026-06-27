"Разрушил все": в США раскритиковали заявление Рубио о поддержке Киева Дэвис: слова Рубио о поддержке Киева подорвали переговорный процесс с РФ

Москва27 июн Вести.В Соединенных Штатах прозвучала резкая критика в адрес главы Госдепартамента Марко Рубио. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что недавние высказывания госсекретаря о поддержке Киева нанесли серьёзный урон перспективам диалога с Москвой.

По словам Дэвиса, публичная позиция Рубио поставила крест на тех договорённостях, которых стороны достигли ранее.

Рубио совершил резкий поворот: от поддержки идеи администрации США о переговорном процессе, начавшемся в январе 2025 года, к прямому заявлению в начале этого месяца о том, что мы "выбрали сторону", и это сторона Украины. Тем самым он разрушил все, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые мы проводили написал военный эксперт в соцсети X

Он добавил, что Вашингтон, вероятно, "глубоко пожалеет об этом высокомерном и помпезном решении".

На саммите на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к четким пониманиям по урегулированию украинского конфликта. Однако недавно Марко Рубио заявил в конгрессе, что США не могут считаться беспристрастным посредником, поскольку Вашингтон открыто встал на сторону Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти слова, выразил удивление позицией американского госсекретаря, отметив, что ранее достигнутые договорённости предполагали иной подход.