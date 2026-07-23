Рубио ответил вопросом на вопрос о "российской помощи" Ирану Рубио сыронизировал после вопроса о якобы российской помощи Ирану

Москва23 июл Вести.Госсекретарь США Марко Рубио ответил вопросом на вопрос журналистки о "российской помощи" Ирану.

На пресс-конференции в рамках мероприятий АСЕАН в Маниле журналистка спросила Рубио, обсуждал ли он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "вопрос о том, что Россия делится с Ираном информацией, позволяющей наносить удары по американским войскам".

Рубио поинтересовался, кто именно утверждает, что РФ это делает, на что журналистка отреагировала очередным вопросом: "Разве это не так?".

Кто говорит, что это так? снова уточнил Рубио

Журналистка сказала, что "появились сообщения" в СМИ.

Сообщения в СМИ? Ну, раз в СМИ – значит, это точно правда. Это же СМИ, это утечка информации с иронией ответил госсекретарь США

Он добавил, что в любом случае не стал бы обсуждать эту тему с прессой, "даже если бы это было правдой".

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке произошел 8 июля, когда Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии авиаударов по Ирану. В США заявили, что атаки – ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекающих Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Переговоры Лаврова и Рубио состоялись 23 июля в Маниле и длились 35 минут. Во время встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки.