Reuters: США расследуют якобы возможную связь РФ с ударами по объектам ЦРУ

Reuters: разведка США выясняет, причастна ли РФ к ударам Ирана по объектам ЦРУ Reuters: США расследуют якобы возможную связь РФ с ударами по объектам ЦРУ

Москва23 июл Вести.Разведка США начала проверку якобы "возможной причастности" России к ударам Ирана по объектам ЦРУ в странах Персидского залива, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в американской разведке.

В Вашингтоне заподозрили, что Москва передает Тегерану данные о целях и передовые технологии для беспилотников.

...Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ отмечается в сообщении агентства со ссылкой на источники

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в поставках вооружений Ирану для ударов по объектам США, назвав их надуманными и неловкими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что не считает сообщения о неких подозрениях поводом для комментария.

Лавров заявлял о готовности Москвы содействовать урегулированию отношений между Ираном и США, если такая помощь будет востребована сторонами.