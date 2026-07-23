Песков не стал комментировать предположения в СМИ о якобы помощи РФ Ирану

В Кремле отказались комментировать слухи о якобы помощи РФ Ирану Песков не стал комментировать предположения в СМИ о якобы помощи РФ Ирану

Москва23 июл Вести.Наличие неких подозрений о якобы "российской помощи" Ирану у средств массовой информации (СМИ) едва ли может быть поводом для комментариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он ответил на просьбу прокомментировать статьи западных СМИ о том, что у разведки США есть подозрения, что Россия якобы могла помогать Ирану информацией и технологиями для нанесения ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Я не думаю, что сообщения о неких подозрениях являются поводом для комментариев заявил официальный представитель Кремля

Ранее от ответа на этот вопрос попытался уйти госсекретарь США Марко Рубио.

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке произошел 8 июля, когда Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии авиаударов по Ирану. В США заявили, что атаки – ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекающих Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.