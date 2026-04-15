Песков напомнил, что МАГАТЭ не подтверждало попытки Ирана создать ЯО Песков призвал помнить, что МАГАТЭ не подтверждало попытки Ирана получить ЯО

Москва15 апр Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что МАГАТЭ ни разу не подтверждало сведения о попытках Ирана создать ядерное оружие, и подчеркнул, что этот факт важно учитывать. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу India Today.

МАГАТЭ никогда не подтверждало никаких попыток Ирана создать ядерное оружие​​​. Очень важно не забывать об этом сказал пресс-секретарь российского президента

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что за последние годы Иран почти довел уровень обогащения урана до оружейного и при этом сильно ограничил доступ инспекторов к ядерным объектам, из-за чего агентство старается сохранять объективность и продолжать проверки, чтобы установить, есть ли у Тегерана планы по созданию ядерного оружия.

Россия при этом неоднократно напоминала, что доказательств такой разработки не представлено, и сам Гросси ранее это подтверждал, хотя и выражал обеспокоенность действиями иранских властей в отношении персонала МАГАТЭ.