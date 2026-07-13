Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа

Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа в Анкаре Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа

Москва13 июл Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать публикации израильских СМИ о возможном покушении на американского президента Дональда Трампа в Анкаре.

В ходе брифинга он уточнил, что не располагает данной информацией.

Я никак не стал бы комментировать это сообщение, потому что не располагаю такой информацией. И не знаю, с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам сказал Песков в беседе с журналистами

Ранее израильский Channel 12 со ссылкой на данные разведки сообщил, что Тегеран готовил покушение на главу Белого дома Дональда Трампа в ходе его визита в Анкару на саммит НАТО.