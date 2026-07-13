Channel 12: Трампа хотели убить во время его визита в Турцию

СМИ: Иран готовил покушение на Трампа в ходе его визита в Анкару Channel 12: Трампа хотели убить во время его визита в Турцию

Москва13 июл Вести.Иран готовил покушение на главу Белого дома Дональда Трампа в ходе его визита в Анкару на саммит НАТО.

Об этом сообщил израильский Channel 12 со ссылкой на данные разведки.

По информации телеканала, иранские чиновники рассматривали визит Трампа в Анкару как уникальную возможность.

В последние дни сообщалось, что Израиль передал американцам предупреждение о намерении Ирана устранить Трампа сказано в публикации

После возобновления боевых действий против Ирана Трамп покинул саммит НАТО, который проходил в Турции 7-8 июля, не на новом воздушном лайнере, а на старом.

Причину смены борта журналисты американского издания The New York Times объяснили тем, что подаренное воздушное судно не оснащено системой защиты от ракетных угроз. Однако Channel 12 отмечает, что этот шаг был предпринят после получения разведывательной информации о намерении Ирана совершить покушение на Трампа.

При этом сам американский лидер пояснил, что смена самолета после вылета из Турции была продиктована не соображениями безопасности. Он подчеркнул, что сменил самолет из-за желания показать новый борт военнослужащим на базе Милденхолл в Великобритании.

Газета Wall Street Journal уже сообщала о том, что Израиль передал американской стороне разведывательную информацию, которая якобы свидетельствует о намерении Ирана организовать покушение на Дональда Трампа. Однако издание также предполагает, что угроза жизни президента могла быть преувеличена.