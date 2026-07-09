Трамп объяснил, почему поменял самолет на пути из Турции

Трамп заявил, что поменял самолет на пути из Турции не связана с безопасностью Трамп объяснил, почему поменял самолет на пути из Турции

Москва9 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что смена самолета после вылета из Турции была продиктована не соображениями безопасности.

Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов на борту нового самолета. Он подчеркнул, что сменил самолет из-за желания показать новый борт военнослужащим на базе Милденхолл в Великобритании.

Все [военнослужащие] на базе вышли и увидели самолет сказал Трамп

Ранее американский лидер сообщил, что, по его мнению, в Тегеране могут попытаться организовать его убийство.