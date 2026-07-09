Москва9 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что смена самолета после вылета из Турции была продиктована не соображениями безопасности.
Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов на борту нового самолета. Он подчеркнул, что сменил самолет из-за желания показать новый борт военнослужащим на базе Милденхолл в Великобритании.
Все [военнослужащие] на базе вышли и увидели самолетсказал Трамп
Ранее американский лидер сообщил, что, по его мнению, в Тегеране могут попытаться организовать его убийство.