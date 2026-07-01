Москва1 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что впервые воспользовался новым президентским самолетом Boeing 747-8, который был подарен Катаром и переоборудован для перевозки главы государства.

Перед вылетом с военной базы Эндрюс в штат Северная Дакота он рассказал журналистам, что работы по оснащению самолета завершены и теперь лайнер соответствует всем требованиям, предъявляемым к президентскому воздушному судну.

Я полон энтузиазма в связи с первым полетом поделился эмоциями Трамп

Новый президентский борт глава США представил в середине июня. Самолет, который королевская семья Катара подарила в прошлом году, заменил Boeing 747-2, использовавшийся для перевозки главы государства более 30 лет.

По оценке газеты The Washington Post, стоимость самолета составляет около 400 миллионов долларов, а его переоборудование в соответствии с требованиями к президентскому борту могло обойтись примерно в 1,5 миллиарда долларов.