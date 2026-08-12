Трамп объяснил, почему ему пришлось поменять самолет из Турции Трамп подтвердил смену самолета из Турции по решению американских спецслужб

Москва12 авг Вести.Президент США Дональд Трамп объяснил соображениями безопасности необходимость в смене самолета во время возвращения с саммита НАТО в Турции. Об этом он сообщил журналистам, комментируя публикации в СМИ.

По его словам, решение о смене борта было принято не им, а секретной американской службой.

Газета The Washington Post (WP) сообщила 10 августа, что Трамп после саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, поднялся на борт своего президентского самолета Air Force One.

Однако через несколько минут Трампа тайно перевезли в военно-транспортный самолет C-32A. На нем глава Белого дома и покинул Турцию, хотя его администрация утверждала, что Трамп находился на борту Air Force One, уточняет WP.

В публикации говорится, что такая "операция по введению в заблуждение" злоумышленников проведена "в связи с угрозой для Трампа, связанной с Ираном".