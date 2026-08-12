Трамп заявил, что покинул Анкару на другом самолете по просьбе Секретной службы

Трамп подтвердил, что тайно покинул саммит в Анкаре на военном самолете Трамп заявил, что покинул Анкару на другом самолете по просьбе Секретной службы

Москва12 авг Вести.Президент США Дональд Трамп подтвердил, что тайно покинул саммит НАТО в Анкаре (Турция) не на президентском самолете, а на другом воздушном судне, поскольку так потребовала американская Секретная служба, сообщает YouTube‑канал Magno News.

Это зависит только от Секретной службы. Я просто делаю то, что они хотят, чтобы я делал. Они хотели, чтобы я полетел другим бортом. Так что я это сделал отметил Трамп

Газета The Washington Post (WP) сообщила 10 августа, что Трамп после саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, поднялся на борт своего президентского самолета Air Force One.

Однако через несколько минут Трампа тайно перевезли в военно-транспортный самолет C-32A. На нем глава Белого дома и покинул Турцию, хотя его администрация утверждала, что Трамп находился на борту Air Force One, уточняет WP.

Такая "операция по введению в заблуждение" злоумышленников проведена "в связи с угрозой для Трампа, связанной с Ираном", пишет газета.

По мнению журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова, Трампа тайно вывезли с борта самолета Air Force One в контейнере для еды.