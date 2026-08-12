Богданов рассказал о "спецоперации" с перемещением Трампа в контейнере для еды Журналист Богданов: Трампа тайно вывезли с Air Force One в контейнере для еды

Москва12 авг Вести.Президента США Дональда Трампа в июле тайно вывезли с борта самолета Air Force One в контейнере для еды, сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в канале в мессенджере MAX.

По словам Богданова, эта операция была частью плана Секретной службы США по замене президентского лайнера, чтобы предотвратить возможное покушение на главу Белого дома со стороны Ирана.

Трамп прибыл на саммит НАТО в Турцию на модернизированном Boeing 747-8, подаренном Катаром. Администрация президента выделила значительные средства на усиление систем безопасности самолета. После завершения саммита Трамп заявил, что "в память о прежних временах" вернется в США на самолете, который использовал прежде.

На глазах у камер Трамп поднялся на борт старого самолета в аэропорту Анкары. За кулисами его пересадили в специальную тележку для кейтеринга, расположенную в нижней части борта. Затем американского президента перевезли на меньший самолет ВВС США C-32A с помощью обычного аэродромного грузовика, который обычно доставляет еду и припасы на Air Force One… Пресса при этом была не в курсе. Секретная служба все обставила так, чтобы журналисты пула и часть сотрудников Белого дома, которые летели на основном "борту номер один", были полностью уверены, что Трамп летит с ними написал Богданов, сопроводив публикацию соответствующими фото- и видеоматериалами

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг подтвердил, что администрация Белого дома использует "отвлечение внимания и дезинформацию" для обеспечения безопасности главы государства. Чунг заявил, что у США множество врагов, которые "нацелились" на Трампа, и Вашингтон применяет все возможные меры для нейтрализации угроз.

Вместе с этим представитель Белого дома добавил, что подаренный Катаром Air Force One является современным самолетом с высоким уровнем защиты. Трамп также опровергал предположение о недостаточной защищенности Air Force One.