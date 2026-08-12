Трамп утверждает, что ему поступает множество скрытых угроз

Трамп заявил, что ему угрожают Трамп утверждает, что ему поступает множество скрытых угроз

Москва12 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что подвергается множеству угроз, о которых не знают СМИ, сообщает YouTube‑канал Magno News.

В отношении меня много угроз. Я подвергаюсь множеству угроз, о которых вы не знаете отметил Трамп

Газета The Washington Post написала 10 августа, что после саммита НАТО, который прошел 7-8 июля в Анкаре, Трамп покинул Турцию на военно-транспортном самолете, а не на президентском самолете в связи с угрозой со стороны Ирана.

Трамп подтвердил это сообщение, уточнив, что на смене самолета настояла Секретная служба США.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов считает, что Трампа тайно вывезли с борта самолета Air Force One в контейнере для еды.