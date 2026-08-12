Москва12 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что подвергается множеству угроз, о которых не знают СМИ, сообщает YouTube‑канал Magno News.
В отношении меня много угроз. Я подвергаюсь множеству угроз, о которых вы не знаетеотметил Трамп
Газета The Washington Post написала 10 августа, что после саммита НАТО, который прошел 7-8 июля в Анкаре, Трамп покинул Турцию на военно-транспортном самолете, а не на президентском самолете в связи с угрозой со стороны Ирана.
Трамп подтвердил это сообщение, уточнив, что на смене самолета настояла Секретная служба США.
Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов считает, что Трампа тайно вывезли с борта самолета Air Force One в контейнере для еды.