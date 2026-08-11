WP узнала, что Трамп тайно вылетел из Анкары из-за угрозы от Ирана WP: Трамп тайно покинул Турцию из-за угрозы покушения со стороны Ирана

Москва11 авг Вести.Соединенные Штаты провели секретную операцию, в результате которой американский лидер Дональд Трамп покинул Турцию на военно-транспортном самолете в связи с угрозой, связанной с Тегераном. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что американские спецслужбы так организовали операцию, что о местонахождении Трампа не знали даже журналисты пула и некоторые сотрудники Белого дома, которые были уверены, что президент находится с ними на "борту номер один".

В прошлом месяце в связи с угрозой убийства иранской стороной президента Дональда Трампа была проведена в срочном порядке операция, в ходе которой он тайно вылетел из Турции на военном самолете, хотя Белый дом утверждал, что он находится на борту номер один говорится в материале

Газета утверждает, что предоставила Вашингтону подробности своего расследования и получила комментарий директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чуна.

Как заявил недавно президент, у Америки много врагов, которые нацелились на него, и мы используем все имеющиеся инструменты для противодействия этим угрозам цитирует газета Чуна

Ранее сам Трамп заявил, что вылетел из Турции на старом сине-белом "борту номер один", чтобы дать военнослужащим на базе Милденхолл в Великобритании возможность посмотреть на новый самолет, переданный Катаром.

Между тем издание The Wall Street Journal писало, что Израиль передал американской стороне разведывательную информацию, которая якобы свидетельствует о намерении Тегерана организовать покушение на американского лидера.