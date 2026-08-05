Москва5 авг Вести.Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) проверяет действия авиадиспетчеров на предмет возможного нарушения правил безопасности во время вылета вертолета президента США Дональда Трампа с площадки у Белого дома, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, 4 августа Трамп отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в намеченных мероприятиях. Президентский вертолет Marine One вылетел с площадки у Белого дома, однако авиадиспетчеры не приостановили вылеты самолетов с близлежащего аэропорта имени Рональда Рейгана, как это предписано правилами безопасности. Авиационные власти страны начали расследование.

По данным FAA, во время взлета вертолета могла быть нарушена минимальная безопасная дистанция с самолетом, который взлетал в то же время из аэропорта им. Рейгана.

Однако затем пресс-служба FAA заявила, что расстояние между вертолетом и самолетом оставалось в пределах допустимых значений, воздушные суда не сближались, следовательно, происшествие нельзя считать серьезным.

Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что Трамп не подвергался опасности, поскольку пилоты Marine One являются "одними из лучших специалистов".

По установленным в США правилам, воздушные суда не имеют права приближаться к президентскому вертолету ближе чем на 1,5 мили по горизонтали (2,4 км) и 500 футов по вертикали (152 м). В данном случае эти нормы не соблюдены, пишет WSJ.

Ограничения на полеты вблизи аэропорта им. Рейгана введены после авиакатастрофы, которая произошла в конце января 2025 года. Тогда при столкновении самолета с военным вертолетом погибли 67 человек.