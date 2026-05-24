Москва24 маяВести.Инцидент со стрельбой в центре Вашингтона произошел в непосредственной близости от Белого дома — комплекса зданий, в которых располагается администрация президента США Дональда Трампа, сообщил CBS News.
По данным правоохранительных органов, которые приводит телеканал, инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, рядом с административным зданием имени Эйзенхауэра, где работают сотрудники Западного крыла резиденции американского лидера.
Находящийся на месте событий корреспондент CBS News в прямом эфире подтвердил эту информацию.
Он добавил, что после сообщений о звуках выстрелов в центре города на северной лужайке Белого дома были замечены вооруженные винтовками агенты Секретной службы США.
Телеканал CNN сообщил, что Секретная служба, которая обеспечивает охрану высокопоставленных чиновников Белого дома и других официальных лиц, проверяет обстоятельства происшествия.
Движение на 17-й улице полностью перекрыто, на перекрестках находятся полицейские кордоны.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател в соцсети X сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства, оказывая помощь агентам Секретной службы.
Ранее сообщалось, что недалеко от Белого дома в Вашингтоне прозвучали похожие на выстрелы звуки, после чего журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов. Здание Белого дома было изолировано сотрудниками Секретной службы.