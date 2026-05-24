Американские СМИ сообщили подробности инцидента со стрельбой у Белого дома CBS: ЧП со стрельбой произошло вблизи здания Белого дома

Москва24 мая Вести.Инцидент со стрельбой в центре Вашингтона произошел в непосредственной близости от Белого дома — комплекса зданий, в которых располагается администрация президента США Дональда Трампа, сообщил CBS News.

По данным правоохранительных органов, которые приводит телеканал, инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, рядом с административным зданием имени Эйзенхауэра, где работают сотрудники Западного крыла резиденции американского лидера.

Находящийся на месте событий корреспондент CBS News в прямом эфире подтвердил эту информацию.

Он добавил, что после сообщений о звуках выстрелов в центре города на северной лужайке Белого дома были замечены вооруженные винтовками агенты Секретной службы США.

Телеканал CNN сообщил, что Секретная служба, которая обеспечивает охрану высокопоставленных чиновников Белого дома и других официальных лиц, проверяет обстоятельства происшествия.

Движение на 17-й улице полностью перекрыто, на перекрестках находятся полицейские кордоны.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател в соцсети X сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства, оказывая помощь агентам Секретной службы.

Ранее сообщалось, что недалеко от Белого дома в Вашингтоне прозвучали похожие на выстрелы звуки, после чего журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов. Здание Белого дома было изолировано сотрудниками Секретной службы.