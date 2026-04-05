Москва5 апр Вести.Секретная служба США сообщила РИА Новости о стрельбе недалеко от Белого дома в ночь на воскресенье. Пострадавших нет, однако власти продолжают розыск подозреваемого.

Немного за полночь офицеры полиции секретной службы реагировали на сообщение о стрельбе в окрестностях парка Лафайет. Был проведен тщательный обыск парка и прилегающей территории: подозреваемых не обнаружено рассказали в пресс-службе ведомства

По дополнительным данным Секретной службы, следственные действия не завершены: полицейские разыскивают стрелявшего и, возможно, его автомобиль.

Хотя Белый дом продолжает работу в обычном режиме, введены повышенные меры безопасности. Некоторые перекрытия дорог сохраняются подчеркнули представители правоохранительных органов

В эти выходные президент США Дональд Трамп остается в Вашингтоне. Согласно информации журналистского пула, утром в воскресенье он отправился в гольф-клуб в штате Вирджиния, расположенном неподалеку от столицы.