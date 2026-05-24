Секретная служба нейтрализовала открывшего стрельбу у Белого дома злоумышленника Fox News: открывший стрельбу у Белого дома нейтрализован

Москва24 мая Вести.Инцидент с стрельбой возле Белого дома в Вашингтоне завершился, вооруженный злоумышленник нейтрализован. В результате происшествия ранение получил случайный прохожий.

Вооруженный мужчина размахивал пистолетом и открыл огонь в направлении здания Белого дома, произведя не менее трех выстрелов. Сотрудники Секретной службы США, которая обеспечивает охрану высокопоставленных чиновников Белого дома и других официальных лиц, открыли ответный огонь, сообщает телеканал Fox News.

Мы не знаем, сколько выстрелов они сделали, но, по всей видимости, им удалось нейтрализовать (злоумышленника - прим. ред.) заявили в эфире Fox News

В ходе перестрелки был ранен находившийся поблизости от места происшествия прохожий.

В какой-то момент перестрелки пуля попала в гражданского… Сейчас мы не располагаем подробностями о его состоянии сообщили корреспонденты канала

Журналисты отметили, что подозреваемый в преступлении не смог проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента США, а лишь приблизился к периметру Белого дома.

Ранее сообщалось, что недалеко от Белого дома в Вашингтоне раздались похожие на выстрелы звуки. Служба безопасности здания американской администрации объявила о введении режима изоляции. Находившимся на Северной лужайке журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.

Журналистка телеканала NBC Джули Циркин написала в соцсети, что слышала "порядка 20-30 выстрелов".

Секретная служба США подтвердила, что американский лидер Дональд Трамп в момент происшествия находился в Белом доме, глава государства не пострадал.

В связи с происшествием на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, расположенном рядом с территорией Белого дома, начато расследование.