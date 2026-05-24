NYP: стрелявший у Белого дома психически нездоров и считал себя Иисусом Христом

Считавшему себя Христом стрелку у Белого дома запрещали подходить к зданию NYP: стрелявший у Белого дома психически нездоров и считал себя Иисусом Христом

Москва24 мая Вести.Подозреваемый в инциденте со стрельбой в центре Вашингтона вблизи Белого дома считал себя Иисусом Христом и в прошлом не раз задерживался сотрудниками Секретной службы США, узнали таблоид New York Post (NYP) и телеканал Fox News.

По данным издания, у 21-летнего Насира Беста из штата Мэриленд, который граничит с округом Колумбия, могли быть связанные с расстройством психики заболевания.

Мотив нападения устанавливается, но источники рассказали, что Бест психически нездоров и считал себя Иисусом Христом … Он был известен Секретной службе и нарушил ранее вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому говорится в материале газеты

Личность злоумышленника пока официально не подтверждена, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

В свою очередь, журналист телекомпании NBC Том Уинтер, ссылаясь на официальные источники, заявил, что подозреваемого опознали.

Он уже попадал в поле зрения правоохранителей, а ранее высказывались опасения по поводу состояния его психического здоровья написал Уинтер в соцсети X

Fox News добавляет, что ранее сотрудники Секретной службы США задерживали мужчину за угрозы в адрес федеральных агентов и за проникновение на особо охраняемую территорию.

В ночь на 24 мая недалеко от Белого дома в Вашингтоне раздались похожие на выстрелы звуки. Служба безопасности здания американской администрации объявила о введении режима изоляции. Находившимся на Северной лужайке журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.

Журналистка телеканала NBC Джули Циркин написала в соцсети, что слышала "порядка 20-30 выстрелов".

Секретная служба США подтвердила, что американский лидер Дональд Трамп в момент происшествия находился в Белом доме, глава государства не пострадал и продолжил работу.

По данным американских СМИ, вооруженный пистолетом не смог проникнуть на территорию резиденции главы государства, дошел до КПП и произвел три выстрела в направлении дежуривших там представителей силовых ведомств.

Сотрудники Секретной службы США ответным огнем нейтрализовали злоумышленника. Мужчину доставили в больницу, где он позднее скончался.

По предварительным данным, в результате происшествия тяжелое ранение также получил оказавшийся на месте событий прохожий.

Инцидент произошел в районе перекрестка 17-й улицы и северо-западной части Пенсильвания-авеню. Расстояние от места стрельбы до территории Белого дома составляет примерно 150 метров.