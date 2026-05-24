Стрелявший у Белого дома погиб в больнице после столкновения с силовиками

Открывший огонь у Белого дома мужчина был ранен силовиками и умер в больнице Стрелявший у Белого дома погиб в больнице после столкновения с силовиками

Москва24 мая Вести.Подозреваемый в стрельбе возле Белого дома скончался в больнице после столкновения с силовиками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Секретную службу США.

По данным вещателя, в результате стрельбы также был ранен случайный прохожий.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь возле Белого дома в тот момент, когда там находился президент США Дональд Трамп. Американский лидер не пострадал.

Нападавший был нейтрализован сотрудниками Секретной службы на подходе к охраняемой территории резиденции Трампа.