Москва24 маяВести.Подозреваемый в стрельбе возле Белого дома скончался в больнице после столкновения с силовиками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Секретную службу США.
По данным вещателя, в результате стрельбы также был ранен случайный прохожий.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь возле Белого дома в тот момент, когда там находился президент США Дональд Трамп. Американский лидер не пострадал.
Нападавший был нейтрализован сотрудниками Секретной службы на подходе к охраняемой территории резиденции Трампа.