NBC: Белый дом с Трампом внутри перевели в режим изоляции из-за стрельбы

Белый дом с Трампом внутри находится в режиме изоляции после стрельбы NBC: Белый дом с Трампом внутри перевели в режим изоляции из-за стрельбы

Москва24 мая Вести.Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции резиденцию президента США после стрельбы около здания, сообщила журналистка телеканала NBC Джули Циркин в соцсети Х.

По ее словам, сотрудники секретной службы США приказали прессе укрыться в комнате для брифингов.

В свою очередь, журналист портала DC News Now Крис Флэнэган уточнил, что президент США Дональд Трамп находился в здании, когда раздалось примерно 30 выстрелов.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Белого дома в столице США раздались похожие на выстрелы звуки.