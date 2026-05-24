Москва24 маяВести.Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции резиденцию президента США после стрельбы около здания, сообщила журналистка телеканала NBC Джули Циркин в соцсети Х.
По ее словам, сотрудники секретной службы США приказали прессе укрыться в комнате для брифингов.
В свою очередь, журналист портала DC News Now Крис Флэнэган уточнил, что президент США Дональд Трамп находился в здании, когда раздалось примерно 30 выстрелов.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Белого дома в столице США раздались похожие на выстрелы звуки.