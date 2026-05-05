Москва5 маяВести.В Белом доме ввели усиленный режим безопасности в связи с произошедшей поблизости стрельбы. Об этом сообщил журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер в социальной сети X.
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По его словам, режим повышенной безопасности действовал на протяжении короткого времени.
Ранее заместитель главы Секретной службы США Мэттью Куинн заявил, что по меньшей мере два человека пострадали в результате инцидента со стрельбой недалеко от здания Белого дома в Вашингтоне.