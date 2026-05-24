Reuters узнало детали перестрелки возле КПП рядом с Белым домом

Москва24 мая Вести.Подозреваемый в стрельбе возле Белого дома в центре Вашингтона подошел к контрольно-пропускному пункту рядом с этим комплексом и открыл огонь по находившимся на КПП сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленник был ранен и госпитализирован

Об этом сообщили агентство Reuters и телеканал Fox News, ссылаясь на представителей американских силовых структур.

По данным Reuters, инцидент произошел у контрольно-пропускного пункта рядом с президентской резиденцией. Подозреваемый был нейтрализован и доставлен в больницу в критическом состоянии.

Согласно информации телеканала CBS, в результате инцидента пострадал еще один человек, предположительно, прохожий, который также находится в больнице в тяжелом состоянии.

Добавляется, что ни один из сотрудников правоохранительных органов не получил ранений.

Ранее сообщалось, что недалеко от Белого дома в Вашингтоне раздались похожие на выстрелы звуки. Служба безопасности здания американской администрации объявила о введении режима изоляции. Находившимся на Северной лужайке журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.

Журналистка телеканала NBC Джули Циркин написала в соцсети, что слышала "порядка 20-30 выстрелов".

Секретная служба США подтвердила, что американский лидер Дональд Трамп в момент происшествия находился в Белом доме, глава государства не пострадал.

Впоследствии стало известно, что вооруженный злоумышленник был нейтрализован. В результате происшествия ранение получил оказавшийся на месте событий прохожий.

В связи с происшествием на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, расположенном рядом с территорией Белого дома, начато расследование.