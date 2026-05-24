У стрелявшего возле Белого дома 21-летнего Насира Беста были проблемы с психикой

Москва24 мая Вести.Подозреваемый в инциденте со стрельбой в непосредственной близости от здания Белого дома в центре Вашингтона идентифицирован как 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд.

Соответствующую информацию со ссылкой на несколько источников распространил телеканал Fox News Digital.

По словам источников, у него (предполагаемого виновника стрельбы – прим. ред.) могли быть контакты с Секретной службой, а также проблемы с психическим здоровьем заявили журналисты

В ночь на 24 мая недалеко от Белого дома в Вашингтоне раздались похожие на выстрелы звуки. Служба безопасности здания американской администрации объявила о введении режима изоляции. Находившимся на Северной лужайке журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.

Журналистка телеканала NBC Джули Циркин написала в соцсети, что слышала "порядка 20-30 выстрелов".

Секретная служба США подтвердила, что американский лидер Дональд Трамп в момент происшествия находился в Белом доме, глава государства не пострадал.

По данным американских СМИ, вооруженный пистолетом не смог проникнуть на территорию резиденции главы государства, дошел до КПП и произвел не менее трех выстрелов в направлении дежуривших там представителей силовых ведомств.

Сотрудники Секретной службы ответным огнем нейтрализовали злоумышленника. Мужчину доставили в больницу, где он позднее скончался.

По предварительным данным, в результате происшествия тяжелое ранение также получил оказавшийся на месте событий прохожий.

В связи с происшествием на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, расположенном рядом с территорией Белого дома, проводится расследование.