Журналисты услышали звуки выстрелов в окрестностях Белого дома Журналисты ABC и NBC сообщили о серии похожих на выстрелы звуков у Белого дома

Москва24 мая Вести.В окрестностях Белого дома в Вашингтоне раздались похожие на выстрелы звуки, сообщили журналисты ведущих американских СМИ.

По словам очевидцев, прозвучало несколько десятков выстрелов.

Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов (в Белом доме – прим. ред.) уточнила в соцсети Х журналистка телеканала ABC News Селина Ван

Инцидент попал на видео во время ее репортажа, который съемочная группа записывала недалеко от резиденции главы американского государства. На кадрах видно, как журналистка прячется.

Информацию о происшествии также подтвердила корреспондент NBC Джули Циркин.

Снаружи Белого дома слышны выстрелы. примерно 20–30 написала она в той же социальной сети

19 мая в американском штате Калифорния в районе исламского центра в Сан-Диего произошла стрельба, жертвой которой стал, по меньшей мере, один человек.