Москва24 маяВести.В окрестностях Белого дома в Вашингтоне раздались похожие на выстрелы звуки, сообщили журналисты ведущих американских СМИ.
По словам очевидцев, прозвучало несколько десятков выстрелов.
Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов (в Белом доме – прим. ред.)уточнила в соцсети Х журналистка телеканала ABC News Селина Ван
Инцидент попал на видео во время ее репортажа, который съемочная группа записывала недалеко от резиденции главы американского государства. На кадрах видно, как журналистка прячется.
Информацию о происшествии также подтвердила корреспондент NBC Джули Циркин.
Снаружи Белого дома слышны выстрелы. примерно 20–30написала она в той же социальной сети
19 мая в американском штате Калифорния в районе исламского центра в Сан-Диего произошла стрельба, жертвой которой стал, по меньшей мере, один человек.