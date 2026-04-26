Трамп заявил, что стрелявший на приеме в Вашингтоне имел несколько единиц оружия

Трамп заявил, что стрелявший в центре Вашингтона был хорошо вооружен Трамп заявил, что стрелявший на приеме в Вашингтоне имел несколько единиц оружия

Москва26 апр Вести.Открывший стрельбу на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием американского лидера имел при себе несколько единиц оружия.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, организованной после инцидента в центре Вашингтона происшествия.

Это было, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек с несколькими единицами оружия прорывается через пункт досмотра, как его нейтрализуют отважные сотрудники Секретной службы цитирует главу Белого дома РИА Новости

Ранее на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем в гостинице Washington Hilton в присутствии американского лидера, раздались похожие на выстрелы звуки.

Главу государства и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала. Мероприятие перенесено на новую дату, которая будет определена в течение месяца.

Гости мероприятия с участием президента США рассказали агентству Associated Press, что слышали похожие на выстрелы звуки не менее пяти раз.

Подозреваемый в стрельбе при задержании был ранен, сообщила Секретная служба США. Интернет-портал Axios узнал, что вооруженный дробовиком мужчина выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, офицер также получил ранение. Оба пострадавших госпитализированы.

Глава Белого дома в результате инцидента не пострадал, он и первая леди Мелания Трамп находятся в безопасности. По требованию правоохранительных органов Трамп немедленно покинул центр Вашингтона.

Комментируя ситуацию, Трамп в соцсети Truth Social назвал вечер "насыщенным".

Газета New York Post написала, что злоумышленника зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, он является жителем штата Калифорния.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов обратил внимание, что инцидент произошел в том же отеле, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на 40-го президента США (1981–1989 гг.) Рональда Рейгана.