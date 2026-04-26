Трамп назвал насыщенным вечер на мероприятии со стрельбой в центре Вашингтона

Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на мероприятии в центре Вашингтона Трамп назвал насыщенным вечер на мероприятии со стрельбой в центре Вашингтона

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп отреагировал на происшествие со стрельбой на званом ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, с которого он был эвакуирован.

Ранее на этом мероприятии, проходившем в гостинице Washington Hilton в присутствии американского лидера, раздались похожие на выстрелы звуки.

Главу государства и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала.

Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне​​​. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу… Я рекомендовал: "пусть все идет своим чередом" написал Трамп в соцсети Truth Social

Гости мероприятия с участием президента США рассказали Associated Press, что слышали похожие на выстрелы звуки не менее пяти раз.

Глава Белого дома в результате инцидента не пострадал, он и первая леди Мелания Трамп находятся в безопасности. По требованию правоохранительных органов Трамп покинул центр Вашингтона.

Американский лидер проведет пресс-конференцию в Белом доме, ужин перенесен на новую дату в течение месяца.

Подозреваемый в стрельбе задержан, сообщила Секретная служба США. Газета The Washington Post написала, что мужчина госпитализирован.

Интернет-портал Axios узнал, что вооруженный дробовиком злоумышленник выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, офицер ранен.

Газета New York Post написала, что стрелявшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, он является жителем штата Калифорния.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов обратил внимание, что инцидент произошел в том же отеле, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на 40-го президента США (1981–1989 гг.) Рональда Рейгана.