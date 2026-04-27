Охрану Трампа и Вэнса усилят после ЧП в Вашингтоне

Белый дом допустил усиление охраны Дональда Трампа после инцидента в Вашингтоне Охрану Трампа и Вэнса усилят после ЧП в Вашингтоне

Москва27 апр Вести.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация США не исключает пересмотра процедур обеспечения безопасности президента Дональда Трампа. Это связано с инцидентом, произошедшим на приеме 25 апреля. Отвечая на вопросы журналистов, Ливитт подчеркнула, что изменения в протоколах охраны возможны, хотя и не стала раскрывать технические детали.

Особое внимание уделяется предстоящему приему Ассоциации корреспондентов. По словам Ливитт, участие в нем вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений предосторожности, в то время как Дональд Трамп твердо намерен посетить мероприятие.

Также представитель Белого дома отметила, что президент остался доволен действиями Секретной службы в ходе субботнего ЧП. При этом Ливитт обвинила политических оппонентов в создании "культа ненависти", заявив, что риторика демократов, сравнивающих Трампа с диктаторами, провоцирует угрозы его безопасности.