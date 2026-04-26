Москва26 апрВести.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала пугающее заявление незадолго до стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа.
Она пообещала, что вскоре раздадутся "выстрелы".
Скажу вам: сегодняшняя речь будет классическим выступлением Трампа - она будет смешной, она будет развлекательной, сегодня в зале будут "выстрелы", так что всем стоит подключитьсясказала Ливитт в разговоре с журналистами
Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. В настоящее время стрелок задержан. Трамп находится в безопасности.