Ливитт посетовала на то, что уже второй раз рожает в дни покушений на Трампа

Ливитт второй раз будет рожать в дни покушений на Трампа Ливитт посетовала на то, что уже второй раз рожает в дни покушений на Трампа

Москва27 апр Вести.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже второй раз будет рожать в дни покушений на президента США Дональда Трампа. Об этом она рассказала на брифинге с журналистами.

Ливитт напомнила, что в ближайшее время уходит в декретный отпуск, однако решила пообщаться с прессой на фоне покушения.

Конечно, совпадение безумное, оба ребенка и две попытки покушения на президента отметила она

Своего первенца Ливитт родила 10 июля 2024 года. Через три дня на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборного митинга. Трампу повезло, пуля задела лишь его ухо.

Последнее покушение произошло вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне - во время торжественного ужина. Подозреваемого оперативно задержали; им оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен. Был ранен охранник.

Примечательно, что Ливитт "предсказала" покушение незадолго до событий на банкете. Анонсируя речь Трампа, она отметила, что "в зале будут "выстрелы".