Москва27 апрВести.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже второй раз будет рожать в дни покушений на президента США Дональда Трампа. Об этом она рассказала на брифинге с журналистами.
Ливитт напомнила, что в ближайшее время уходит в декретный отпуск, однако решила пообщаться с прессой на фоне покушения.
Конечно, совпадение безумное, оба ребенка и две попытки покушения на президентаотметила она
Своего первенца Ливитт родила 10 июля 2024 года. Через три дня на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборного митинга. Трампу повезло, пуля задела лишь его ухо.
Последнее покушение произошло вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне - во время торжественного ужина. Подозреваемого оперативно задержали; им оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен. Был ранен охранник.
Примечательно, что Ливитт "предсказала" покушение незадолго до событий на банкете. Анонсируя речь Трампа, она отметила, что "в зале будут "выстрелы".