Соловьёв высказал доводы в пользу инсценировки покушения на Трампа в отеле Соловьёв: человек, который совершил покушение на Трампа, точно не идиот

Москва26 апр Вести.Владимир Соловьёв считает, что покушение на президента США Дональда Трампа в отеле могло быть инсценировкой, так как от стрелка с высоким уровнем образования глупости не ждешь, сообщает ИС "Вести".

Соловьёв отметил, что подозреваемый в покушении учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен был человеком с высоким уровнем интеллекта.

Он с хорошим образованием, работал преподавателем, был признан учителем месяца, то есть он точно не идиот. Он выбирал определенный тип оружия – и вот здесь возникает вопрос, если человек не идиот, зачем он выбирал это оружие? … Начинать с дробовика – это выглядит все безумием. То есть было ощущение, что он вообще не понимал, ни куда бежать, ни зачем бежать, ни что делать. То есть никакой предварительной подготовки, ни понимания своего перемещения. От человека с таким уровнем образования такой глупости как-то не ждешь объяснил свою точку зрения журналист

25 апреля в отеле Washington Hilton на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, где присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба. Подозреваемого задержали. При стрельбе был ранен агент Секретной службы, других пострадавших нет.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что стрелком оказался учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Он окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году по специальности "машиностроение", а в 2025 году - магистратуру по информатике.

По словам Трампа, человек, который устроил стрельбу на приеме в Вашингтоне, ненавидит христиан. Он привел в доказательство этого меморандум, который Аллен направил своим родственникам. Также глава Белого дома усомнился в психическом здоровье стрелка.