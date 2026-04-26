Трамп заявил, что стрелявший на приеме в Вашингтоне выступал против христианства

Трамп заявил, что пытавшийся убить его стрелок ненавидит христиан Трамп заявил, что стрелявший на приеме в Вашингтоне выступал против христианства

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что человек, который устроил стрельбу на приеме в Вашингтоне, ненавидит христиан.

Он также усомнился в психическом здоровье стрелка.

Этот парень больной. Если вы прочитаете его манифест, то увидите, что он ненавидит христиан, в этом мы точно можем быть уверены сказал Трамп

25 апреля в отеле Washington Hilton на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, где присутствовал Дональд Трамп, произошла стрельба. Подозреваемого задержали. При стрельбе был ранен агент Секретной службы, других пострадавших нет.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что стрелком оказался учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Он окончил Калифорнийский технологический институт со степенью в области машиностроения.

Политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью ИС "Вести" отметил, что Аллен мог решиться на преступление из-за радикализации через соцсети. По его словам, покушения на первых лиц государства - давняя и недобрая "традиция" в США.