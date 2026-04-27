Трамп отчитал журналистку за цитаты из послания стрелявшего на мероприятии с ним

"Я не педофил": Трамп отверг обвинения из "манифеста" стрелявшего на приеме Трамп отчитал журналистку за цитаты из послания стрелявшего на мероприятии с ним

Москва27 апр Вести.Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке, задавшей вопрос о послании подозреваемого в стрельбе на мероприятии в центре Вашингтона, где присутствовал глава государства.

Ранее телеканал Fox News узнал, что задержанный после инцидента житель Калифорнии Коул Томас Аллен незадолго до этого происшествия отправил родственникам "манифест", в котором озвучил намерение "нацелиться" на чиновников администрации Белого дома.

Я ждал, когда вы это зачитаете. Вы (обращаясь к журналистам – прим. ред.) ужасные люди, просто ужасные. Он (Аллен – прим. ред.) больной человек, вам должно быть стыдно, когда вы читаете это заявил Трамп в интервью телеканалу CBS в ответ на просьбу прокомментировать содержание послания

Он это написал, да. Я не насильник и не педофил. Вы читаете чушь от больного человека. Меня ассоциируют с делами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Я полностью оправдан добавил глава Белого дома

Чрезвычайное происшествие со стрельбой в присутствии Трампа имело место 26 апреля в ходе торжественного приема, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в центре столицы.

Трамп посетил это мероприятие впервые за время президентства. Глава государства сообщил, что он и другие официальные лица в безопасности, а подозреваемый задержан. По данным правоохранителей, им оказался Коул Томас Аллен.

После инцидента глава Белого дома сделал несколько предположений. Он назвал вечер "насыщенным" и не исключил, что мог быть целью злоумышленника, а также добавил, что нападавший мог действовать в одиночку.