В США заявили, что обвиняемый в покушении на Трампа "далеко не безумен"

Прокуратура США: обвиняемый в попытке убийства Трампа "далеко не безумен" В США заявили, что обвиняемый в покушении на Трампа "далеко не безумен"

Москва3 мая Вести.Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство президента США Дональда Трампа, "далеко не безумен", ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.

Он далеко не безумен​​​... это человек, у которого не было психотического срыва заверила Пирро в эфире CNN

31-летний калифорниец Коул Томас Аллен, обвиняемый в покушении на Трампа, работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.

Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Среди гостей были члены американской администрации, а также президент Трамп с супругой. После того как раздались выстрелы, всех присутствующих экстренно вывели из зала. Один сотрудник охраны получил ранение