Москва3 маяВести.Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство президента США Дональда Трампа, "далеко не безумен", ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.
Он далеко не безумен... это человек, у которого не было психотического срывазаверила Пирро в эфире CNN
31-летний калифорниец Коул Томас Аллен, обвиняемый в покушении на Трампа, работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Среди гостей были члены американской администрации, а также президент Трамп с супругой. После того как раздались выстрелы, всех присутствующих экстренно вывели из зала. Один сотрудник охраны получил ранение