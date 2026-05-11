NewsNation: обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину по всем пунктам

Москва11 мая Вести.Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа во время ужина в Белом доме не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, сообщает телеканал NewsNation.

Среди предъявленных 31-летнему Коулу Аллену обвинений – попытка убийства президента, нападение на федерального офицера с применением огнестрельного оружия и другие.

Коул Аллен, человек, обвиняемый в нападении на президента Дональда Трампа во время ужина для корреспондентов Белого дома 25 апреля, не признал себя виновным по всем предъявленным обвинениям говорится на сайте телеканала

Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. По данным прокуратуры, Аллен прорвался через контрольно-пропускной пункт в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие, открыл огонь и ранил агента Секретной службы, которого от серьезных травм спас бронежилет.

В понедельник Аллен предстал перед судом на первом слушании.