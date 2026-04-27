NYP: стрелок на ужине с Трампом осуждал власти США за отказ помогать Украине

Стрелок на ужине с Трампом осуждал его администрацию за отказ помогать Киеву NYP: стрелок на ужине с Трампом осуждал власти США за отказ помогать Украине

Москва27 апр Вести.Задержанный стрелок, открывший огонь во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома при участии президента США Дональда Трампа, критиковал американские власти за отказ от поддержки Украины, сообщает газета New York Post (NYP).

Издание изучило посты в соцсетях нападавшего – 31-летнего Коула Томаса Аллена – и выяснило, что тот "часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях".

При этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась говорится в публикации

Как пишет NYP, подозреваемый в покушении на жизнь Трампа, в частности, раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за его слова о том, что прекращение прямых поставок на Украину оружия американского производства стало одним из ключевых успехов действующей администрации.

Кроме того, Аллен поддержал мероприятия по сбору средств для украинской армии, отмечается в материале.

Аллен пробрался в минувшие выходные на торжественное мероприятие с журналистами и официальными лицами в отеле Hilton. Там он открыл стрельбу, после чего началась эвакуация присутствующих. Гости спрятались под столами, а Трампа вывели из зала. Стрелок был задержан. Никто из находящихся на ужине не был ранен.

Согласно информации Fox News, Аллен заранее подготовил письменный манифест, в котором заявил о намерении напасть на чиновников администрации США, и отправил этот документ своим родственникам до того, как ворвался в здание отеля.