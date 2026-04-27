Москва27 апр Вести.Родственники Коула Томаса Аллена, открывшего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, предупредили полицию о том, что он может совершить нападение. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

В записке, которую Аллен якобы отправил членам семьи перед нападением, говорилось, что он намеревался атаковать чиновников администрации и выражал свой политический гнев, отмечая при этом: "Я не жду прощения" говорится в публикации

По данным CNN, брат и другие члены семьи Аллена после получения сообщения связались с полицией Нью-Лондона в Коннектикуте, заявив о своих опасениях. Однако неизвестно, произошло ли это до инцидента или уже после атаки.

Представители Белого дома утверждают, что мужчина был склонен к радикальным высказываниям, поскольку является левым активистом в Лос-Анджелесе. Кроме того, сестра Аллена сообщила, что он приобрел огнестрельное оружие и начал регулярно тренироваться на стрельбище.

Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton произошла стрельба. Инцидент случился во время торжественного приема, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома, где проходил традиционный ежегодный ужин с участием представителей американской администрации и президента США Дональда Трампа. В результате был ранен офицер Секретной службы, стрелок был задержан на месте.