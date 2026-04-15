Москва15 апр Вести.Прекращение прямых поставок на Украину оружия американского производства стало одним из ключевых успехов действующей администрации Белого дома, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на форуме в Университете штата Джорджия.

Я говорил, что нам необходимо прекратить финансировать (конфликт – прим. ред.) на Украине. И моя позиция остается неизменной … Это одно из тех достижений нашей администрации, которым я особенно горжусь. Мы ясно дали понять Европе: если они хотят закупать оружие, то это их право, но США больше не будут участвовать в этом процессе. Мы просто вышли из этого дела. И это, безусловно, правильное решение сказал американский вице-президент

8 апреля Вэнс во время визита в Будапешт заявил, что руководство стран – участниц Евросоюза не заинтересовано в скором разрешении украинского конфликта.

В свою очередь, американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что США настолько истощили свои запасы вооружений в конфликте с Ираном, что теперь Вашингтону нечего отправлять на Украину.