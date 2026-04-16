Зеленский ответил на слова Вэнса о прекращении оружейных поставок на Украину

Москва16 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о прекращении оружейных поставок на Украину. Его цитирует Telegram-канал "Новости.Live".

Я надеюсь, что США не прекратят оказание помощи. Это для нас очень важно. Надеюсь, они не оставят эту войну сказал он

По словам Зеленского, американская помощь необходима не только для Украины, но и для самих США, поскольку "позволяет им поддерживать связи с Европой".

Ранее Вэнс в ходе своего выступления на форуме Университете штата Джорджия назвал прекращение прямых поставок на Украину оружия американского производства одним из ключевых успехов действующей администрации Белого дома.