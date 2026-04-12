У США не осталось оружия для Украины

Москва12 апр Вести.Соединенные Штаты настолько истощили свои запасы вооружений в конфликте с Ираном, что последнее, что им хочется делать - это отправлять оружие на Украину. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он полагает, что Вашингтон не предоставил Киеву целый арсенал оружия, который позволил бы одержать победу на поле боя.

Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать - это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдет сказал профессор в интервью Гленну Диесену на YouTube

Миршаймер выразил уверенность, что Россия вскоре начнет масштабное наступление против ВСУ, а Украина находится в отчаянном положении. Такая ситуация является идеальной для Вашингтона, так как всю ответственность за происходящее на Украине можно будет повесить на страны Евросоюза, добавил эксперт.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона получила заверение от США, что Вашингтон якобы не будет передавать предназначенное для ВСУ вооружение в другие регионы.