Фигуранта дела о покушении на Трампа обвиняют в нападении на правоохранителя

Фигуранту дела о попытке покушения на Трампа предъявили четвертое обвинение Фигуранта дела о покушении на Трампа обвиняют в нападении на правоохранителя

Москва6 мая Вести.Число обвинений против Коула Аллена, ставшего фигурантом дела о попытке покушения на президента США Дональда Трампа, выросло до четырех. Добавлена статья о вооруженном нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщает Reuters.

Отмечается, что Аллен использовал огнестрельное оружие против агента Секретной службы, который исполнял свои служебные обязанности.

Ранее Аллену предъявили обвинения в покушении на убийство Трампа, применении оружия и его перевозке между штатами.

Генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что Аллен "далеко не безумен", в момент нападения у него не было психотического срыва. Мужчина ранее не был судим и не попадал в поле зрения вашингтонской полиции.

Между тем американский лидер после инцидента отметил, что его охране есть куда расти.