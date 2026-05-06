Москва6 маяВести.Число обвинений против Коула Аллена, ставшего фигурантом дела о попытке покушения на президента США Дональда Трампа, выросло до четырех. Добавлена статья о вооруженном нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщает Reuters.
Отмечается, что Аллен использовал огнестрельное оружие против агента Секретной службы, который исполнял свои служебные обязанности.
Ранее Аллену предъявили обвинения в покушении на убийство Трампа, применении оружия и его перевозке между штатами.
Генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что Аллен "далеко не безумен", в момент нападения у него не было психотического срыва. Мужчина ранее не был судим и не попадал в поле зрения вашингтонской полиции.
Между тем американский лидер после инцидента отметил, что его охране есть куда расти.