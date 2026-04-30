Трамп сделал заявление о своей охране после покушения: есть, куда расти

Трамп сделал заявление о своей охране после покушения Трамп сделал заявление о своей охране после покушения: есть, куда расти

Москва30 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп после совершенного на него покушения признал, что его охране есть, куда расти. Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам, его слова приводит РИА Новости.

25 апреля на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton Hotel, на котором присутствовал Трамп, произошла стрельба. Стрельбу устроил 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, его задержали и поместили под арест.

Комментируя работу американской секретной службы, президент США заявил, что знает многих из тех сотрудников, кто сопровождал его в тот день.