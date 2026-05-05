Fox News и CNN: судья извинился перед обвиняемым по делу о покушении на Трампа

Судья принес извинения обвиняемому в попытке покушения на Трампа Fox News и CNN: судья извинился перед обвиняемым по делу о покушении на Трампа

Москва5 мая Вести.Федеральный судья Зия Фаруки принес извинения обвиняемому в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коулу Аллену за жесткие условия содержания в тюрьме.

В отношении Аллена применяется режим наблюдения за склонными к самоубийству, поэтому фигурант дела находится в одиночной камере без окон, сообщили телеканалы Fox News и CNN .

Адвокаты заявили, что условия содержания их клиента в камере для лиц с суицидальным риском делают его участие в процессе невозможным.

Фаруки также перечислил другие нарушения прав обвиняемого: ему отказывали в выдаче Библии, препятствовали встречам Аллена с адвокатами и лишали возможности ежедневных прогулок.

В свою очередь, представители стороны обвинения объяснили подобные меры заявлениями, которые сделал сам Аллен. По словам прокурора, после задержания мужчина рассказал агентам ФБР, что "не рассчитывал выжить", когда направлялся в Вашингтон для совершения покушения на президента США Дональда Трампа.

Судья потребовал от департамента исполнения наказаний предоставить детальный отчет о месте и условиях содержания подозреваемого.

Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в центре Вашингтона в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица американской администрации. Трамп посетил это мероприятие впервые за время президентства.

В какой-то момент в зале раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, включая президента и его супругу Меланию, эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, в результате этой операции один из агентов Секретной службы получил ранение. Позднее стало известно, что стрельбу из дробовика устроил 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

Ему были предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь главы государства, незаконной транспортировке оружия и боеприпасов, а также в применении огнестрельного оружия при совершении преступления.