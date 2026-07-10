WSJ: Израиль утверждает, что Иран разрабатывает план покушения на Трампа WSJ: по данным Израиля, Иран готовит новый план покушения на Трампа

Москва10 июл Вести.Израиль поделился с Соединенными Штатами разведданными, из которых следует, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Израиль поделился с США новыми разведывательными данными, которые, как он говорит, указывают на новый иранский план убийства президента Трампа отмечается в статье

По мнению издания, эта информация может привести к эскалации конфликта Вашингтона и Тегерана.

В публикации The Wall Street Journal подчеркивается, что Иран годами открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, влиятельного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР), во время его первого президентского срока.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, иранские власти могут попытаться организовать его убийство. Глава Белого дома назвал себя "целью номер один" для Тегерана. При этом американский лидер отметил, что такого рода угрозы его не беспокоят, так как он сосредоточен на выполнении своей работы и намерен продолжать ее независимо от возможных рисков.